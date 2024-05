Arian (6) vermisst: „Wir versuchen Spuren zu überprüfen“

Arian (6) war am 22. April gegen 19.30 Uhr in seinem Heimatsort Elm verschwunden. Kurz davor spielte er noch vor seinem Elternhaus, danach filmen ihn Überwachungskameras dabei, wie er in Richtung eines nahen Waldes läuft. An diesen Tagen war es äußerst kühl und Arian ist nur leicht bekleidet mit einem dünnen Pullover und ohne Schuhe.