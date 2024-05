Kärntner Brücke wird in die Höhe gehoben: Arbeiten verschieben sich nun

Das Tragwerk des 600 Meter langen Talübergangs am Steinbrückenbach soll um etwa sechs Meter in die Luft gehoben werden, wir haben berichtet. Die Arbeiten auf der Tauernautobahn im Liesertal sind nun doch aufwendiger und schwieriger als gedacht. Die geplante Anhebung wird deswegen um mehrere Wochen verschoben.

Premiere in Österreich

Seit dem Vorjahr laufen die Vorbereitungen für den spektakulären Neubau des 600 Meter langen Talübergangs am Steinbrückenbach auf der A10 Tauernautobahn nördlich von Spittal an der Drau. Noch im April 2024 soll die Brücke auf der gesamten Länge etwa sechs Meter in die Höhe gehoben werden. Das gesamte Tragwerk wird dabei mit hydraulischen Pressen angehoben und danach speziell gesichert. „Ein 600 Meter langes Tragwerk so anzuheben und als Rüstkonstruktion für den Neubau zu verwenden, ist eine absolute Premiere in Österreich“, betonen Andreas Fromm und Alexander Walcher, Geschäftsführer der ASFINAG Bau Management GmbH.

©ASFINAG/F-PILE Hydrauliche Pressen der Hebevorrichtung.

Mega-Baustelle im Liesertal

Das Tragwerk der Brücke im Liesertal sollte eigentlich schon seit März um bis zu acht Meter angehoben worden sein, da aber die Arbeiten herausfordernder als gedacht sind, hat sich die Baufirma zeitlich verschätzt, sagt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik zur „Krone“. Somit ist der nächste Termin für die Anhebung Mitte Mai.

2027 soll die Baustelle fertig sein

„Für Brückenbauer ist das ein Highlight, es ist eine innovative Bauweise mit modernster Hebetechnik und Logistik für eine sensible Konstruktion und das bei schwierigsten Umgebungsbedingungen“, weiß F-PILE-Geschäftsführer Günter Keuschnig. Die erste neue Brücke in Fahrtrichtung Villach soll bis Mitte 2025 fertig und befahrbar sein. Danach erfolgt der Neubau der zweiten Brücke auf der Richtungsfahrbahn Salzburg auf die idente Art und Weise. Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen.