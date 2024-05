VSV-Vorstände: „Wir stehen mit drei Headcoaches in engen Gesprächen“

Für erhitzte Gemüter bei den VSV-Vorständen sorgte heute ein Artikel einer Kärntner Tageszeitung. „Darin werden Unwahrheiten kolportiert, die allem Anschein nach auf reinen Mutmaßungen basieren“, heißt es in einer Stellungnahme des VSV.

VSV sucht neuen Headcoach

Worum geht es nun genau? Ende November 2023 wurde die Zusammenarbeit zwischen Headcoach Rob Daum und dem VSV beendet. Kurzzeitig übernahm Marcel Rodmann. Mit dem Vertragsende mit Rodmann begann für die „Adler“ die Suche nach einem neuen Headcoach. Genau das machte jener Zeitungsartikel zum Thema. Darin hieß es, verschiedenste Cheftrainer hätten dem VSV abgesagt.

„Keiner hat uns abgesagt“

Laut den VSV-Vorständen Andreas Schwab und Gerald Rauchenwald stimme jene Information aus dem Artikel nicht. “Kein einziger, der von ihm [der Redakteur] im heutigen Artikel genannten Headcoaches, hat uns abgesagt“, betonen Schwab und Rauchenwald.

Gespräche laufen

Im Gegenteil, so die beiden VSV-Vorstände, die genannten Kandidaten wurden dem VSV zwar angeboten, aber keiner von ihnen kam in die engere Auswahl: “Deshalb wurden mit jenen im Artikel angeführten Personen auch keinerlei Gespräche geführt. Tatsache ist, dass uns kein einziger Trainer abgesagt hat. Aktuell stehen wir mit drei namhaften und international erfahrenen Headcoaches in engen Gesprächen!” Der VSV behält sich nun rechtliche Schritte vor. „Wir werden entsprechende Schritte dahingehend prüfen“, so Rauchenwald.