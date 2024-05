Marco Schwarz und Max Franz kämpfen sich zurück auf die Piste

Es war ein großer Schock für alle Fans: Der Weißbriacher Max Franz brach sich im November 2022 bei einem verhängnisvollen Trainingssturz in den USA beide Beine. Die zahlreichen Operationen waren nur der Anfang eines langen Weges der Besserung. Für mittlerweile zwei Saisons ist der Skifahrer schon ausgefallen.

Horror-Sturz für Schwarz

Auch beim ÖSV-Star Marco Schwarz hat sich die schlimmste Befürchtung bewahrheitet. „Blacky“ erlitt im Dezember 2023 bei einem Sturz in Bormio einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss sowie einen Knorpelschaden im rechten Knie – Saison-Ende!

WM-Comeback?

Beide stehen nun trotz ihres Ausfalls auf der ÖSV-Kaderliste für die WM 2024/25. Besteht also die Hoffnung auf eine baldige WM-Rückkehr? Das kann so noch nicht gesagt werden. Die zwei Ski-Asse arbeiten zumindest auf ein Comeback hin. Im ÖSV-Nationalteam sind sie noch wegen der Verletzten-Regelung.

Franz stieg wieder auf die Skier

Bergauf dürfte es mit Franz und Schwarz nach ihren schweren Verletzungen jedenfalls gehen. In den Sozialen Medien ließen sie ihre Fans an ihrem Weg der Besserung teilhaben. So stieg Franz auch schon das erste Mal auf die Skier. „Nach 502 Tagen ist es soweit!!! Endlich wieder mit Ski auf der Piste! Ein besonderer Moment, den ich mit meinem Doc, Dr. Jürgen Mandl, an meiner Seite erleben durfte. Danke für die unglaubliche Mini-Tour, die mir so viel bedeutet“, schreibt Franz.

Im August wieder auf der Piste

„Blacky“ indes meldete sich mit einem Update-Video bei seinen Fans: „Dem Knie geht es weiterhin gut. Ich verbringe viel Zeit im Fitnessstudio und viele Stunden am Fahrrad. Radfahren ist gut für das Knie. Außerdem mache ich viele Übungen bei der Physio, fast jeden Tag. Der Plan, zumindest das Ziel, für die kommenden Wochen: wieder zu springen und wieder zulaufen. Wenn alles gut geht, werde ich wieder skifahren. Zumindest im August ist geplant, wieder skizufahren. Wir werden sehen, wie es weitergeht.“