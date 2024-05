Nur noch heute: Pflanzen-Raritätenmarkt bei der Uni Graz

Veröffentlicht am 5. Mai 2024, 09:45 / ©5 Minuten

Die Temperaturen steigen – Balkonien ist somit wieder eröffnet. Mit ein bisschen Grün kannst du dein Heim in ein kleines Gemüse- und Obstbeet verwandeln. Du brauchst hierfür noch Inspiration? Die kannst du dir beim Pflanzen-Raritäten­­markt holen. Wir waren gestern für einen Lokalaugenschein vor Ort. Das Fazit: An Auswahl mangelt es definitiv nicht!

©5 Minuten Frische Kräuter gefällig? ©5 Minuten Oder doch lieber Gemüsepflanzen?

Gemüse, Zierpflanzen und Saatgut

Bereits am gestrigen Samstag, den 4. Mai tummelten sich dort viele Besucher, um Zierpflanzen wie Orchideen, Karnivoren, Staudenraritäten, Bonsais, Kakteen und Palmen zu ergattern. Diese gibt es vorwiegend beim Botanischen Garten zu kaufen. Bei der Campuswiese hingegen stehen Nutzpflanzen im Vordergrund. „Gemüsejungpflanzen, Bio-Saatgut, Kräuter-Raritäten und noch vieles, was man essen kann!“, heißt es in einer Vorankündigung der Veranstaltung. Auch ausgewähltes Kunsthandwerk und Gartenutensilien können erworben werden. Heute hast auch du noch die Chance: Zwischen 9.30 und 16 Uhr kannst du noch beim Pflanzen-Paradies vorbeischauen. Der Eintritt ist frei.