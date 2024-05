Zahlreiche Besucher „wirbeln“ durch Lend

An diesem Wochenende ist ordentlich etwas los in Graz. Der Grazer Citypeach bei der Mur öffnete am Samstag seine Pforten. Ursprünglich war das Opening-Event für den Freitag angedacht – wetterbedingt musste es jedoch einen Tag nach hinten verschoben worden. Die Besucher des kreativen Gemeinschaftsfests „Lendwirbel“ ließen sich vom schlechten Regenwetter die Stimmung jedoch nicht trüben. Zahlreiche Personen versammelten sich am Freitagabend am Mariahilferplatz, um dort beim Tanzkaraoke ihre Moves zum Besten zu geben.

©5 Minuten | Beim Mariahilferplatz war ordentlich etwas los!

Sonne am Samstag und Sonntag

Der Samstag brachte Sonnenschein und somit die idealen Wetterbedingungen für die mehrtätige Outdoor-Veranstaltung. Von Kinderprogramm zu Flohmarktware über Poetry Slam bis hin zu Live-Konzerten war für jede Altersgruppe etwas dabei. Auch am heutigen Sonntag geht es im Grazer Bezirk Lend noch einmal rund. Es wird der krönende Abschied des jährlich stattfindenden Events gefeiert. Näheres zum Programm des heutigen Tages kannst du hier nachlesen. Schaust du heute noch vorbei?