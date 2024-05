Erdbeben in Niederösterreich: Gleich 3 Erschütterungen zu spüren

Am Sonntagabend waren drei leichte Erschütterungen bei Gloggnitz in Niederösterreich zu spüren. Ebenso im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich und in Mürzzuschlag in der Steiermark. Um 22.33 Uhr bebte die Erde das erste Mal. Dann um 22.44 Uhr und um 23.10 Uhr das letzte Mal. Die Magnituden betrugen 1.6, 1.9 und 1.8.

Nachbeben vom 1. Februar

Laut GeoSphere Austria sind diese Erschütterungen Nachbeben vom kräftigen Erdbeben am 1. Februar 2024. 5 Minuten berichtete bereits über den Vorfall. Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke aber nicht zu erwarten.