Sommertourismus soll durch Ausbau des öffentlichen Verkehrs profitieren

Die Beliebtheit des Reisens mit öffentlichen Verkehrsmitteln nimmt stetig zu. Selbst Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) lässt wenn es möglich ist, das Auto lieber Zuhause stehen und bevorzugt das Reisen mit Bus oder Bahn. Aufgrund dieses anhaltenden Trends wurde nun auch in der Tourismusregion Klopeinersee das Verkehrsangebot ausgebaut. „Früher waren Urlauber darauf beschränkt, mit dem Bahnhofsshuttle zu ihren Hotels gebracht zu werden. Jetzt profitieren nicht nur Touristen von einem erweiterten Verkehrsnetz, das sie zu zahlreichen Freizeitaktivitäten und Restaurants bringt, sondern auch die Einheimischen“, erklärt Schuschnig anlässlich der heutigen Pressekonferenz in St. Kanzian am Klopeinersee.

„Gleiches Recht für alle!“

Schuschnig nimmt seine Rolle als Verkehrslandesrat ernst. „Mit dem Rebranding der Kärntner Linien wurde ein großer Schritt in die richtige Richtung gemacht, denn eine attraktive Marke macht Kunden auf sich aufmerksam“, erklärt der ÖVP-Politiker. Dank der Erweiterung des öffentlichen Verkehrs konnten auch zahlreiche kleinere Busunternehmen profitieren und das Verkehrsnetzwerk fördern. Ziel: „Gemeinden, in welchen eine ausreichende Verkehrsanbindung schwierig erscheint, werden unterstützt, um eine Anbindung an wichtige Zielorte zu gewährleisten.“

Jeder in Kärnten soll die Möglichkeit haben, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Sebastian Schuschnig

©5 Minuten Schuschnig vereint die Referate Tourismus und Verkehr: Heute anlässlich der Präsentation des neuen Postbus Shuttle für die 4 Seen in der Region Südkärnten.

Der Wunsch zum Fernverkehr

Beim Thema Fernverkehr und die Anbindung an die Koralmbahn kann Sebastian Schuschnig seinen Wunsch nur an das Ministerium herantragen. „Ich wünsche mir, dass der Fernverkehr am Bahnhof Kühnsdorf so stattfindet, wie er der Bevölkerung zugesagt wurde.“ Denn er ist sich sicher: Die Region Klopeinersee leistet einen bedeutenden Beitrag zum Tourismus in Österreich.

„Bin ein unbelehrbarer Optimist“

Angesprochen auf die heurige Sommersaison für den Kärntner Tourismus gibt sich Schuschnig optimistisch: „Die Touristiker spiegeln mir, dass die Buchungslage gut sei und wir hoffen, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt. Es gab ja die große Befürchtung vor der Wintersaison, dass diese mäßig bis schlecht ausgehen würde – Das Gegenteil war Gott sei Dank der Fall und wir haben eine gute Wintersaison hinter uns. Deswegen bleibe ich da unbelehrbarer Optimist, dass auch die Sommersaison wirklich gut werden wird. Wir hoffen, dass uns Unwetterkapriolen wie in den letzten beiden Sommern oder auch darüber hinaus erspart bleiben, aber das sind Dinge die haben wir nur sehr bedingt in der Hand!“