Der Postbus Shuttle „4-Seen“ geht in Kärnten bald in Betrieb

Mit dem neuen Zusatzangebot werden erstmals die vier Seen Klopeiner See, Turnersee, Gösselsdorfer See und Kleinsee mit den Öffis erreichbar und von Montag bis Sonntag werden auch zahlreiche Ausflugsziele in der Region vom Angebot erfasst. „Damit schaffen wir gerade in den Sommermonaten einen enormen Mehrwert für die gesamte Region. Neben den Gästen und Einheimischen werden auch die vielen Ausflugsziele von dem Pilotprojekt profitieren“, so Mobilitäts- und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig, heute, Dienstag, im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Regionalmanagerin Süd der Österreichischen Postbus AG, Alexia Getzinger, sowie Robert Karlhofer von der Tourismusregion Klopeiner See und dem Leiter des Mikro-Öffentlichen Verkehrs der Österreichischen Postbus AG, Tibor Jeremendy.

Autofreies Urlaubserlebnis

Das Projekt ist eine von zahlreichen Maßnahmen des Landes, den Mikro-Öffentlichen Verkehr in den Regionen durch bedarfsorientierte und flexible Mobilitätsangebot weiter auszubauen. „Immer mehr Gäste reisen ohne Auto an. Für diesen Trend gilt es, rechtzeitig ein attraktives Angebot zu schaffen. Mit dem Postbus-Shuttle ‚4 Seen‘ ermöglichen wir den Gästen ein autofreies Urlaubserlebnis in der Region“, so Schuschnig. Alexia Getzinger, Regionalmanagerin Süd, Österreichische Postbus AG betonte, dass „das Postbus Shuttle der ÖBB mehr ist als nur ein Transportmittel ist – es ist eine Verpflichtung zur Veränderung. Durch die innovative Fusion von öffentlichem Verkehr und individueller Mobilität gehen wir über die traditionellen Grenzen des Transports hinaus und schaffen eine neue Ära der Mobilität. Mit dem Postbus Shuttle schließen wir nicht nur die Mobilitätslücken im ländlichen Raum, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Unsere Mission ist es, Mobilität als ein integratives und nachhaltiges System zu gestalten, das die Lebensqualität verbessert und gleichzeitig nachhaltig ist.“

Tibor Jermendy, Leiter Mikro-ÖV, Österreichische Postbus AG dazu: „Wir erleben einen Wandel in der Art und Weise, wie wir Filme und Musik konsumieren oder einkaufen. Das Angebot ist dynamischer und individueller geworden, da wir jederzeit und überall auf eine Vielzahl von Inhalten zugreifen können. Ähnlich verändert sich auch die Mobilitätsbranche. Mit dem Sommertourismusprojekt Postbus Shuttle 4-Seen reagieren wir auf diese Entwicklung, wovon Touristen sowie die Bevölkerung in der Region profitieren werden.“

Robert Karlhofer von der Tourismusregion Klopeiner See sprach über „die entscheidende Rolle der Mobilität, für die Entwicklung und das Wachstum unserer Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Nur eine fortschrittliche Mobilität ermöglicht unseren Gästen, die Vielfalt und Schönheit der Region Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal umfassend zu erleben. Eine gut ausgebaute, effiziente und nachhaltige Verkehrsinfrastruktur ist daher essentiell.“ Zu den touristischen Highlights der zusätzlichen Haltepunkte gehören unter anderem das Badehaus am Klopeiner See, das Stift Eberndorf, der Vogelpark Turnersee, die Aussichtsplattform Kitzelberg, die Walderlebniswelt Klopeiner See, die Paintballarena Schreckendorf, die Sternwarte St. Kanzian am Klopeiner See und der Golfclub Klopeiner See-Südkärnten, sowie der Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See um nur einige zu nennen.

Ab Juni in Betrieb

Ab 1. Juni 2024 gibt es insgesamt 208 Haltepunkte. Zu den 48 bestehenden Bushaltestellen und dem Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See wurden für den Postbus-Shuttle zusätzlich 159 ergänzende Haltepunkte, mitunter touristischen Points of Interest, eingerichtet. Die Fahrten können ganz einfach über die kostenlose und touristengerechte mehrsprachige Postbus Shuttle-App – innerhalb der Bedienzeiten – täglich von 8 bis 22 Uhr – gebucht werden. Die Preise orientieren sich am Verbundtarif der Kärntner Linien. Das bedeutet, auch das Kärnten Ticket und Klimaticket Österreich werden anerkannt.

