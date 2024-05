Billiger tanken: Hier könnt ihr beim Sprit „sparen“

Obwohl die Inflation im letzten Monat so niedrig wie lange nicht war, legten doch vor allem die Preise auf den Tankstellen für Sprit deutlich zu. Wir haben bei den ÖAMTC-Experten nachgefragt, warum das so war. Im Gegensatz zu Österreich, wo die Preise für Benzin und Diesel steigen, sind sie in zwei beliebten Urlaubsländern aber gesunken.

So viel zahlt man in Slowenien für Diesel und Benzin

In den kommenden zwei Wochen ist Sprit abseits der Autobahnen in Slowenien und Kroatien um einige Cent weniger kosten. So zahlt man seit dem gestrigen Dienstag, 7. Mai, in Slowenien für Benzin um 1,9 Cent und für Diesel um 4,3 Cent weniger. Damit kostet das Tanken für Besitzer von Benzinern nun 1,541 Euro pro Liter, ein Liter Diesel kommt auf 1,484 Euro. Bis 20. Mai sollen diese Spritpreise nun vorerst gelten, wie Medien berichten.

Diesel und Benzin auch in Kroatien deutlich günstiger

Ebenfalls weniger zahlt man für Sprit aktuell in Kroatien. Ebenfalls vorerst für zwei Wochen ist am Dienstag, 7. Mai, der Preis für Benzin um zwei Cent, jener für Diesel um vier Cent gefallen. Benzin kostet damit pro Liter 1,54 Euro, Diesel ist mit 1,41 Euro deutlich preiswerter als in Österreich. Hierzulande lagen laut ÖAMTC die Durchschnittspreise Ende April bei 1,648 Euro (für Diesel) und 1,689 Euro (für Benzin). Ein Ausflug in eines der beiden Länder könnte sich also durchaus auszahlen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.05.2024 um 07:14 Uhr aktualisiert