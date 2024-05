„Woolworth“-Neueröffnung in Klagenfurt: Jetzt gibt es ein Datum

"Woohlworth" wird im Modepark Röther schon am 13. Juni eröffnen.

Veröffentlicht am 8. Mai 2024

Bereits vor einiger Zeit hat 5 Minuten exklusiv über die Neueröffnung des deutschen Handelsunternehmens „Woolworth“ im Modepark Röther in der Landeshauptstadt Klagenfurt berichtet. Nun steht auch fest, wann der Store eröffnen soll. Die Übergabe der Fläche durch den Vermieter hat nämlich Anfang dieser Woche stattgefunden, erklärt ein Sprecher gegenüber 5 Minuten.

Plakat kündigt Eröffnung Mitte Juni bereits an

„Wir planen die Neueröffnung unseres Stores im Modepark Röther in Klagenfurt für den 13. Juni 2024“, bestätigt er, was offensichtlich ist, wenn man bei der Fläche aktuell vorbeifährt. Ein riesiges Plakat auf den Scheiben des neuen „Woolworth“-Standortes kündigt nämlich bereits die Eröffnung Mitte Juni an. Der Eröffnungstermin könne sich zwar grundsätzlich aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen noch verschieben, nach der Übergabe der Fläche würde das aber üblicherweise nicht mehr passieren.

Sieben bis zehn Arbeitsplätze werden geschaffen

Das Geschäft soll eine Fläche von rund 640 Quadratmetern haben. „Wir schaffen damit sieben bis zehn neue Arbeitsplätze“, weiß der „Woolworth“-Sprecher weiter. Der Standort in Klagenfurt soll übrigens nicht Kärntens einziger Standort sein, den das Handelsunternehmen beziehen wird – mehr dazu hier.