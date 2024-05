Flüssiger Sauerstoff trat aus: Villacher Feuerwehren im Einsatz

Veröffentlicht am 9. Mai 2024, 10:29 / ©HFW Villach

Kein ruhiger Feiertag für die Feuerwehren in Villach: Bereits in der heutigen Nacht wurden sie zum Einsatz nach Völkendorf alarmiert. Kurz vor 2.30 Uhr morgens meldeten besorgte Mieter eines Mehrparteienhauses, dass in einer Wohnung Rauchmelder zu hören und bereits Brandgeruch wahrnehmbar sei – wir berichteten.

Sauerstoffkonzentrator war defekt

Knapp vier Stunden später erreichte die Feuerwehrleitstelle Villach ein Notruf des Samariterbundes, dass in einem Wohnhaus ein Sauerstoffheimgerät defekt sei und es zum Austritt von flüssigem Sauerstoff gekommen war. Sofort wurden die Hauptfeuerwache Villach, die Freiwillige Feuerwehr Pogöriach und die örtlich zuständige Feuerwehr Fellach alarmiert. Nach Eintreffen der Feuerwehrkräfte konnte nach kurzer Erkundung festgestellt werden, dass im Parterre des Einfamilienhauses ein mobiler Sauerstoffkonzentrator aus noch ungeklärter Ursache defekt war und flüssiger Sauerstoff unkontrolliert austrat.

Bewohnerin wurde nicht verletzt

Der Bewohnerin wurde vor unserem Eintreffen durch den Rettungsdienst aus dem Gefahrenbereich gebracht und untersucht, diese blieb glücklicherweise unverletzt. Ein Atemschutztrupp betrat, mit einem Mehrgasmessgerät ausgerüstet, das Zimmer und konnte eine erhöhte Sauerstoffkonzentration, welche Brandfördernd ist, feststellen, berichtet Oberbrandmeister Alexander Scharf Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach. Der Trupp brachte das Gerät ins Freie. Zusätzlich wurde mit der Herstellerfirma Kontakt aufgenommen, welche unverzüglich einen Techniker zur Einsatzstelle entsenden wird. Nach rund einer Stunde konnten die Feuerwehren wieder ins Rüsthaus einrücken.