GTI in Kärnten: Ein paar Fans sind gekommen

Ein Lokalaugenschein bei der berühmten Turbokurve beim Arneitz zeigt, dass doch ein paar GTI-Fans nach Kärnten gekommen sind. Das offizielle Treffen wird aber im Juli 2024 erstmals in der VW-Stadt Wolfsburg stattfinden – mehr dazu hier.

„Back to the old days“

Unter dem Motto „Back to the old times“ un #wirbleibendemSeetreu haben Autofans kurzerhand ein inoffizielles GTI-Treffen ins Leben gerufen – und zwar im Ortsteil Reifnitz in der Gemeinde Maria Wörth. „Auch dieses Jahr werden wir dem See treu bleiben und uns wieder versammeln“, teilte man im Gespräch mit 5 Minuten mit. Am 12. Mai ist es so weit, es soll ein Wörthersee Treffen, sowie es früher mal war, sein – schreiben die Veranstalter. Nur Volkswagen sollen dort erlaubt sein.

GTI in Kärnten aus Polizeisicht

Aus polizeilicher Sicht verläuft das kleine „inoffizielle“ GTI-Treffen derzeit noch sehr ruhig. Es sind wenig Teilnehmer angereist und keiner bisher negativ aufgefallen. „Bei dem derzeitigen Stand, werden wir nicht vermehrt kontrollieren“, erklärt ein Polizeipressesprecher auf Anfrage von 5 Minuten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.05.2024 um 09:14 Uhr aktualisiert