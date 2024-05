Tote Frau in Wiener Neustadt: Identität mittlerweile festgestellt

Veröffentlicht am 23. Mai 2024, 12:22 / ©5 Minuten

Am Mittwoch, dem 22. Mai, wurde die Leiche einer (fast) nackten Frau in Lanzenkirchen, Wiener Neustadt, Niederösterreich, in der Schwarza entdeckt. 5 Minuten berichtete. Die Frauenleiche dürfte nur mit einem BH bekleidet gewesen sein.

Identität geklärt

Mittlerweile steht auch die Identität der toten Frau fest. Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner handelt es sich um eine 68-Jährige aus dem Bezirk Neunkirchen. Sie wurde am Mittwochabend als vermisst gemeldet.

Fremdverschulden noch nicht ausgeschlossen

Fremdverschulden kann vorerst weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Ermittlungen dazu laufen. Noch am heutigen Donnerstag, dem 23. Mai, findet die Leichenbeschau statt. Ob eine Obduktion danach auch noch durchgeführt wird, muss erst noch entschieden werden.