Bürgermeisterin von St. Andrä: „Uns droht Unfinanzierbarkeit“

Die Stadtgemeinde St. Andrä im Lavanttal hat, wie so viele andere Kärntner Gemeinden, mit einem dicken Budget-Minus zu kämpfen. Der Schuldenberg wächst immer weiter. Bürgermeisterin von St. Andrä im Lavanttal, Maria Knauder, ist besorgt: „Wenn ich die finanzielle Situation in einem Satz beschreiben müsste: Kritisch, wir steuern auf eine Unfinanzierbarkeit zu.“ In der Puls 4 Doku „Land der Schulden“, ausgestrahlt am Donnerstag, dem 16. November, um 20.15 Uhr sprach Knauder über die prekäre finanzielle Situation der Gemeinde. Das Thema Zahlungsunfähigkeit in den Kärntner Städten und Gemeinden sorgte erst kürzlich für Schlagzeilen – mehr dazu liest du hier.