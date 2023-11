ORF-Gebühr: Deshalb musst du in Kärnten Landesabgabe zahlen

Das Thema „ORF-Gebühr“ stößt bei vielen Österreichern auf Unmut. Das zeigte sich schon bei einer Umfrage von 5 Minuten im Frühjahr: „Das ist Abzocke“, „Das ist nicht gerechnet“ sind nur einige der negativen Meinungen dazu. Aber einmal weg von der ORF-Haushaltsabgabe, werfen wir einen Blick auf die Landesabgabe: Diese wird bekanntlich ja gemeinsam mit der ORF-Gebühr eingehoben. Je nach Bundesland zahlt man dabei eben zwischen 3,30 und 5 Euro mehr, die Grundgebühr selbst des ORF‘ macht 15,30 Euro aus. Für was genau wird diese Landesabgabe nun verwendet?

Warum gibt es die Landesabgabe?

Klären wir zuerst einmal die Frage, wofür die Landesabgabe gezahlt wird. Tatsächlich gehen die eingehobenen Gelder durch die Landesabgabe nicht an den ORF, sondern fließen in das Budget des jeweiligen Bundeslandes. Im Fall von Kärnten werden durch die Landesabgabe die Kärntner Musikschulen finanziert – dazu aber weiter unten mehr. Grundsätzlich wird in vier von neun Bundesländern die Landesabgabe einkassiert, in den restlichen nicht.

Hier zahlst du Landesabgabe Burgenland: 5 Euro im Monat, 60 Euro im Jahr

Steiermark: 4,80 Euro im Monat, 57,60 Euro im Jahr

Kärnten: 4,60 Euro im Monat, 55,20 Euro im Jahr – ursprünglich sollten es 5,10 Euro sein, diese wurden allerdings nach einem Beschluss im Landtag gesenkt.

Tirol: 3,26 Euro im Monat, 39,12 Euro im Jahr In Wien, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und Vorarlberg wird keine Landesabgabe eingezogen – hier muss „nur“ die ORF-Haushaltsabgabe mit 15,30 Euro bezahlt werden. In Vorarlberg wurde sogar nie eine Landesabgabe erhoben.

Gelder fließen ins Landesbudget

Eine von der GIS für das Jahr 2022 erhobene Statistik zeigt, wohin die Gelder der Landesabgabe in dem jeweiligen Bundesland flossen. 2022 wurden so 159, 8 Millionen Euro lukriert. In Wien, Salzburg und Niederösterreich musste man zu diesem Zeitpunkt bekanntlich noch die Landesabgabe zahlen. Bezugnehmend auf das Jahr 2024 würde jeder Haushalt, von dem die ORF-Gebühr erhoben wird, zwischen rund 40 und 60 Euro im Jahr in das Landesbudget einzahlen und somit teils Bereiche wie zum Beispiel Kulturförderung fördern.

So verwendeten die Bundesländer die Landesabgabe 2022 Niederösterreich: 70 Prozent Unterstützung von Unternehmungen, Einrichtungen und Betätigungen auf kulturellem Gebiet – 42,53 Millionen Euro

Wien: Kulturelle Zwecke, insbesondere für die Altstadterhaltung und die Förderung neuer Medien – 38,90 Millionen Euro

Steiermark: 50 Prozent für den Kulturbereich, 4 Prozent für Sport, 46 Prozent flossen ohne Zweckwidmung ins Landesbudget – 32,21 Millionen Euro

Kärnten: Musikschulaufwand – 12,98 Millionen Euro

Tirol: Kulturförderung – 13,26 Millionen Euro

Salzburg: u.a. für Kinoförderung, Unterstützung von Kriegsopfern, Wissenschaftsförderung, Erwachsenenbildung und Heimatpflege – 11,84 Millionen Euro

Burgenland: zur finanziellen Unterstützung von Unternehmungen, Einrichtungen und Betätigungen auf kulturellem Gebiet und für den Betrieb von Kultur- und Bildungszentren und von Festspielen – 8,06 Euro

Oberösterreich: Keine Landesabgabe

Vorarlberg: Keine Landesabgabe Quelle: GIS

Abschaffung gefordert

Nach großem Aufschrei seitens der Politik und der Bevölkerung wurde die Landesabgabe in Salzburg, Wien und Niederösterreich heuer abgeschafft. In Kärnten, der Steiermark, Burgenland und Tirol bleibt sie bestehen, aber auch hier werden die Stimmen zur Abschaffung, vor allem jetzt in Zeiten der Teuerung, immer lauter.

Landesabgabe fördert Kärntner Musikschulen

Werfen wir einmal einen genaueren Blick nach Kärnten: Vorerst wird die Landesabgabe hier nicht abgeschafft, aber nach einem Beschluss im Landtag wird sie für das Jahr 2024 von 5,10 auf 4,60 Euro im Monat gesenkt. Insgesamt soll das dem Land 12,5 Millionen Euro einbringen. Mit diesem Geld, es sind pro Haushalt 55,20 Euro im Jahr, werden demnach die Kärntner Musikschulen gefördert. Das begrüßt Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer: „68 Musikschulstandorte und weit über 13.000 Musikschüler müssen uns diese Maßnahme wert sein.“

Keine Landesabgabe, wo FPÖ mitregiert?

Den Antrag zur Abschaffung der Landesabgabe stellte vergangene Woche die FPÖ. Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer betonte im Zuge dessen: „Überall, wo die FPÖ mitregiert, entfällt auch die ORF-Landesabgabe. Nachdem sie bereits in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg und Wien abgeschafft wurde, muss das auch in Kärnten passieren. Wir fordern von SPÖ und ÖVP die Abschaffung der ORF-Landesabgabe. Unsere Bürger müssen endlich entlastet werden.“ Und die Finanzierung der Musikschulen? Die sollte laut FPÖ in Zukunft aus dem Landesbudget erfolgen, anstatt von der Landesabgabe.

NEOS wollen vor den Verfassungsgerichthof gehen

In der Steiermark sind es NEOS, die sich inbrünstig für die Abschaffung der ORF-Landesabgabe einsetzen. Hier wird die Landesabgabe vor den Verfassungsgerichtshof gebracht. Es heißt, dass die Landesabgabe „verfassungswidrig“ sei. NEOS-Chef Niko Swatek dazu: „Wir fordern schon lange das Ende der Landesabgabe in der Steiermark. 30 Millionen Euro jährliche Mehrbelastung durch ein verfassungswidriges Gesetz – das ist unzumutbar! Vor allem, wenn das Leben ohnehin für immer mehr Steirer unleistbar wird, hat die Politik die Verantwortung, Lösungen für alle Menschen zu finden und die Bevölkerung zu entlasten, wo immer es möglich ist.”

Landesabgabe verfassungswidrig?

Aber warum verfassungswidrig? Diese Annahme beruht auf einem Rechtsgutachten des Wiener Juristen Dr. Wolfram Proksch. Proksch erklärt: „Es ist – vereinfacht gesagt – deshalb verfassungswidrig, weil es eine klare Verteilung zwischen Bundes- und Landeskompetenzen gibt. Keine Gebietskörperschaft darf in die Kompetenzen einer anderen eingreifen. Gesetze müssen lesbar und verständlich sein. Das Legalitätsprinzip, die von der Verfassung geforderte Klarheit von Gesetzen sowie ein sogenannter ‚dynamischer Verweis‘ von einem Landesgesetz auf ein Bundesgesetz sind nicht verfassungskonform.“

Kippt Landesabgabe in allen Bundesländern?

Die NEOS arbeiten gerade daran, die notwendigen 16 Abgeordneten für die Aufhebung vor dem Verfassungsgerichtshof zu erreichen. Erst danach kann das Gesetz zur Prüfung an den VfGH gehen. Sollte tatsächlich eine Verfassungswidrigkeit vom Verfassungsgerichtshof festgestellt werden, dann könnte das über die Grenzen von der Steiermark hinaus eine Kettenreaktion auslösen. Die ORF-Landesabgabe könnte auch in den anderen Bundesländern fallen.