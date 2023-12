Krankenhäuser verschärfen Corona-Maßnahmen: Zieht Graz nach?

Am Wiener AKH wurden die Maßnahmen verschärft: Dort müssen Patienten sogar vor der Aufnahme getestet werden – wir berichteten. Auch in Klagenfurt hat das LKH auf den Corona-Anstieg reagiert. Darum wurden die Hygienemaßnahmen verschärft. Sowohl die Belegschaft, als auch die Besucher sollen wieder zur FFP2-Maske greifen. Näheres dazu hier.

Tests bei Symptomen

„In unseren Traumazentren und Unfallkrankenhäusern steht die Sicherheit unserer Patient:innen und Mitarbeiter:innen an erster Stelle. Insofern beobachten wir die aktuelle Lage beziehungsweise das Infektionsgeschehen sehr genau. Aktuell handhaben wir die Situation wie schon vor der Covid-Pandemie auch, etwa während Grippewellen: Alle Patient:innen mit Symptomen werden getestet, auch wenn die Symptome nur mild sein sollten“, so berichtet Christoph Luke, Sprecher der Auva auf Anfrage von 5 Minuten. Bereiche mit vulnerablen Patient:innen sollen einem besonderen Schutz unterliegen. Positiv getestete Patient:innen werden – wie auch in der Vergangenheit bei Influenza – isoliert und entsprechend behandelt. „Unsere Mitarbeiter:innen halten sich beim Kontakt mit positiv getesteten oder infektionsverdächtigen Patient:innen an entsprechende Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel das Tragen von Masken. Unseren Mitarbeiter:innen steht ausreichend persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung, um sich und ihre Umgebung zu schützen“, wird seitens der Auva ergänzt.

Kommt in Graz die FFP2-Maskenpflicht?

Müssen Patienten und Mitarbeiter auch in Graz bald wieder zur Maske greifen? Oder werden sogar, am Wiener Beispiel orientiert, wieder Tests eingeführt? Wir haben für euch nachgefragt, ob die Corona-Welle, die zurzeit in Österreich für viele Krankenstände sorgt, zu verschärften Maßnahmen in den Krankenhausabteilungen in Graz führt. „In sensiblen Bereichen wie beispielweise der Hämatologie besteht weiterhin Maskenpflicht. Auf der Kinderklinik wird empfohlen Masken zu tragen. In allen anderen Bereichen gilt derzeit die Regelungen einer anlassbezogenen Maskenpflicht“, so die Auskunft von Simone Pfandl, Sprecherin des LKH Graz auf Anfrage von 5 Minuten.