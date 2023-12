Team KÃ¤rnten fordert LandesunterstÃ¼tzung fÃ¼r TierÃ¤rzte-Notdienst

Team K√§rnten-Chef Gerhard K√∂fer k√ľndigt f√ľr die morgige Landtagssitzung einen Dringlichkeitsantrag seiner Fraktion an, der es zum Ziel hat, eine dauerhafte Unterst√ľtzung des Tier√§rzte-Notdienstes in K√§rnten durch das Land zu erreichen: „Mit diesem Antrag wird die Landesregierung aufgefordert, in Abstimmung mit der Tier√§rztekammer sowie dem Landestierschutzverband ein Modell zu erarbeiten, um einen Tier√§rzte-Notdienst in K√§rnten an den Wochenenden und in den Nachtstunden gew√§hrleisten zu k√∂nnen und dieses Vorhaben finanziell zu unterst√ľtzen.“

„Immer wieder Versorgungsl√ľcken“

Zum Antrag erkl√§rt K√∂fer, dass es im Herbst 2022 zu einem Pilotprojekt kam, das zum Ziel hatte, den tier√§rztlichen Bereitschaftsdienst an Wochenenden und Feiertagen auch von Seiten des Landes zu unterst√ľtzen: „Hintergrund dieser Ma√ünahme war unter anderem, dass es im tier√§rztlichen Bereich immer wieder Versorgungsl√ľcken zu beklagen gab. Dieses Problem wurde damals angegangen und ein wichtiger Anreiz f√ľr die Tier√§rzte geschaffen. Der Pilotversuch ist im M√§rz 2023 ausgelaufen und wurde weder verl√§ngert noch zum Standard.“

„Quantensprung“ in der Versorgung

„Wir fordern daher, ein tragf√§higes Modell zu erarbeiten, um einen Tier√§rzte-Notdienst an Wochenenden und in den Nachtstunden gew√§hrleisten zu k√∂nnen. Daf√ľr ist regierungsintern ein gemeinsames und partnerschaftliches Vorgehen von Gesundheits-, Tierschutz- und Agrarreferat des Landes notwendig“, so K√∂fer. Es brauche aus seiner Sicht ein einheitliches Modell, „das neben Kleintieren auch landwirtschaftliche Nutztiere umfasst“. Das w√ľrde, meint K√∂fer, ein „Quantensprung“ in der Versorgung sein.