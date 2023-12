Bis zu 10 Grad! Heute sind die Berge die „Hitzespots“ der Steiermark

Will man es heute so richtig warm haben, sollte man sich überlegen, ob man es sich nicht auf einem der Steirer Berge gemütlich macht. Die Temperaturen spielen heute nämlich verrückt. Während sich in den Tälern und Becken des Bundeslandes nämlich die kalte Luft „staut“, wird es vor allem in Lagen über 800 Metern den ganzen Tag strahlend sonnig sein.

Deutliche Plusgrade am Berg

„Morgens sind über den Tälern und Niederungen zwischen -6 und -3 Grad zu erwarten, im Bergland gibt es bereits 6 bis 10 Grad Plus. „, wissen auch die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Bereits um 8 Uhr ist diese spezielle Wetterlage – man spricht von einer so genannten „Inversionswetterlage“ – in der Steiermark deutlich sichtbar. Während es beispielsweise in Graz und Murau beispielsweise mit minus 3,2 und minus 4,7 Grad frostig ist, hat es am Schöckl auf 1.440 Metern bereits plus 8,2 Grad! Auch auf den Fischbacher Alpen hat es bei 1.000 Metern 6,5 Grad. 6 Grad.

Ab Mittwoch ist Wetteränderung in Sicht

Im Laufe des Tages wird es aber auch im Tal wärmer. „Bis zum Nachmittag steigt die Temperatur auch in tiefen Lagen auf 6 bis 12 Grad an, noch milder wird es mit bis zu 15 Grad in sonnigen Hanglagen zwischen 800 und 1.100 Meter Seehöhe“, heißt es weiter von der GeoSphere. Am Mittwoch wird sich die Wetterlage dann aber wieder ändern. Was dies nun für Weihnachten bedeutet und ob die Chance noch besteht, dass Schnee am Heiligen Abend in der Steiermark liegt, erfährt ihr hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.12.2023 um 08:30 Uhr aktualisiert