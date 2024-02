Braucht Villach eine Bahnhofspolizei? So habt ihr abgestimmt

Für viel Aufregung haben einige Vorfälle gesorgt, die sich in letzter Zeit rund um den Villacher Hauptbahnhof ereignet hatten. Ein Leser hat uns daraufhin geschrieben und gefragt, ob man nicht die Polizeiinspektion am Hauptbahnhof reaktivieren könne. Viele Menschen würden sich in diesem Areal nicht mehr sicher fühlen. Die ÖBB meinte daraufhin auf Anfrage jedoch, dass eine Inspektion am Hauptbahnhof „kein Thema“ sei – mehr dazu hier.

„Besorgte Bürger wollen ihr Klimaticket zurückgeben“

Wenig später hat auch FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann per Presseaussendung reagiert und zu der polarisierenden Thematik Stellung genommen. Besorgte Bürger würden zu ihm kommen, „die sogar ihr Klimaticket zurückgegeben haben, weil sie sich nicht mehr zum Hauptbahnhof trauen“, hieß es in dieser etwa. Er kündigte daraufhin sogar eine Initiative im Kärntner Landtag an – wir haben berichtet.

„ÖVP/FPÖ-Regierung hat Villacher Antrag nicht unterstützt“

Schließlich haben wir noch beim SPÖ-Gemeinderat Christopher Slug-Lindner nachgefragt, wieso eine 2019 gestartete Bürgerinitiative zu diesem Thema scheinbar im Sand verlaufen ist. Der Grund dafür: Die damalige ÖVP/FPÖ-Regierung habe den Antrag, den man im Parlament eingereicht habe, nicht unterstützt. Da diese eine Mehrheit hatten, sei also nichts weiter mehr geschehen – mehr zu diesem Thema hier.

So habt ihr abgestimmt

Im Rahmen der Berichterstattung haben wir dann aber auch euch gefragt, was ihr von einer eigenen Polizeiinspektion für den Villacher Hauptbahnhof haltet. Tatsächlich war das Ergebnis klar und deutlich. So habt ihr bis zum 14. Februar (Stand 18.15 Uhr) mehr als 8.000 Mal abgestimmt – und das Ergebnis spricht eine klare Sprache. 75,1 Prozent der Stimmen sind für eine Polizeiinspektion am Villacher Hauptbahnhof, nur 19,3 Prozent haben sich dagegen ausgesprochen. 5,6 Prozent ist es „egal“, ob es am Villacher Hauptbahnhof künftig eine Polizeiinspektion geben wird.