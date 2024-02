„Reha-Buddy“: Schwarz und Alaba arbeiten gemeinsam am Comeback

Veröffentlicht am 16. Februar 2024, 20:50 / ©screenshot Instagram Marco Schwarz

„Rehab-Buddy“, nennt Marco Schwarz in einem Posting seinen Sports- und jetzt auch Reha-Kollegen, David Alaba. Beide haben sich im Dezember bei einem Sturz einen Kreuzbandriss zugezogen, das bedeutete das vorzeitige Saison-Ende für sie.

„Geteiltes Leid ist halbes Leid“

Noch berührender ist, zu beobachten, wie die beiden österreichischen Spitzensportler auf die vollständige Genesung hinarbeiten – ganz nach dem Spruch „geteiltes Leid ist halbes Leid.“

Beide sind zuversichtlich

Der Kärntner Marco Schwarz lässt seine Fans auf Instagram, daran teilhaben, wie der Weg zum Comeback aktuell läuft. So konnte „Blacky“ vor etwa einer Woche die Krücken ablegen. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Fortschritt“, kommentiert er das Posting. Auch der Real Madrid-Kicker zeigt sich auf Instagram zuversichtlich: „Ich verwandle Schmerz in Macht, Rückschläge in Comeback.“