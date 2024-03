Schaulustige behinderten erneut einen Polizei-Einsatz in Wien

Am Markt

Veröffentlicht am 3. März 2024, 12:28 / ©Google Streetview

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten bemerkten während ihres Streifendienstes einen Tumult auf einem Markt. Als die Polizisten sich der Örtlichkeit zu Fuß näherten, bemerkten sie eine Auseinandersetzung zwischen vier Männern.

Streit eskalierte: Mit Metallstangen attackiert

Im Zuge dieses Streits sollen ein 19-Jähriger syrischer Staatsangehöriger und ein 21-jähriger österreichsicher Staatsbürger einen 30-Jährigen und einen 44-Jährigen mit Metallstangen attackiert haben. Aufgrund mehrerer schaulustiger Personen, die teilweise die Arbeit der Polizisten behinderten und immer wieder versuchten zu den Tatverdächtigen zu gelangen, wurde das sofortige Einschreiten der Polizei erschwert. Dennoch konnten die beiden mutmaßlichen Täter vorläufig festgenommen werden. Die Metallstangen konnten nicht vorgefunden werden.

44-Jähriger verletzt

Durch den Vorfall wurde eines der Opfer (44) leicht verletzt. Der 44-Jährige wurde von Einsatzkräften notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Außerdem gab er an, dass die Tatverdächtigen seine Waage beschädigt haben sollen. Die beiden Festgenommenen zeigen sich zu den Tatvorwürfen nicht geständig und gaben an, dass es im Zuge eines Streits aufgrund finanzieller Schulden zu gegenseitigen Attacken aller Beteiligten gekommen sein soll. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Männer auf freiem Fuß angezeigt.