Hagelschauer und Starkregen ziehen durch Niederösterreich

Die längere warme Phase, die in Temperaturen über 31 Grad am gestrigen Sonntag, den 14. April, gegipfelt hat, ist nun in Österreich in den meisten Regionen endgültig vorbei. Und sie hat mit einem Knall geendet. In Teilen Niederösterreichs, der Steiermark und des Burgenlandes musste nämlich mit stärkeren Unwettern gerechnet werden, auch Hagel war nicht auszuschließen – wir haben berichtet.

Heftiger Regen und Hagel in den vergangenen Stunden

Vor allem in Niederösterreich hat es in den vergangenen Minuten und Stunden auch schon teils heftig geregnet und gehagelt, wie Videos und Fotos, die uns zur Verfügung gestellt wurden, zeigen. Bereits das zweite kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel ist kürzlich über Neunkirchen in Richtung der Buckligen Welt gezogen, wie auch die „Unwetterwarnzentrale“ berichtet.

©kk / privat Der Hagelschauer hat eine Terrasse in Gloggnitz ganz weiß gefärbt.

©kk / privat | Ein Hagelschauer ist über Gloggnitz hinweggezogen.

©Robert Wahl | Auch in Theresienfeld hat es stark geregnet und gehagelt.

Wird es jetzt dann wieder weiß?

Während es in manchen südlichen Regionen Österreichs heute aber noch ruhig und teils sehr warm bleibt, erreicht die Kaltfront am morgigen Dienstag auch diese Orte. Vor allem in der Nacht auf Mittwoch ist dann sogar mit Neuschnee bis auf unter 1.000 Meter zu rechnen, viele höher gelegene Orte könnten also durchaus weiß werden – mehr dazu hier.