Schnee im Anmarsch: ASFINAG äußert nun dringenden Appell

Teils intensive Schneefälle können ab Montagabend in höheren Lagen Österreichs für Behinderungen sorgen. Grund ist ein Italientief, das quer über Österreich zieht und Regen sowie angesichts der derzeit tiefen Temperaturen auch Neuschnee bringen kann. Vor allem im Bereich der Pack auf der A 2 Südautobahn sind bis Dienstagabend bis zu 30 Zentimeter Schnee möglich, ebenfalls mit Schnee ist in der Obersteiermark sowie im Wechselgebiet zu rechnen. Auch in Kärnten wird Frau Holle auf Besuch kommen. Wo es dort wie viel schneien soll, kannst du hier nachlesen.

Zusätzliches Personal im Einsatz

Die ASFINAG hat in den betroffenen Regionen wieder auf den klassischen Winterdienst umgestellt und ist mit zusätzlichem Personal im Einsatz. Allein die Autobahnmeisterei Unterwald auf der A 2 Südautobahn im Packabschnitt hat fünf Fahrzeuge mit Schneepflügen ausgerüstet. Auch im Westen kann es speziell auf den höher gelegenen Strecken zu winterlichen Fahrverhältnissen kommen. Das gilt besonders für den Arlbergpass, der aufgrund der Sperre des Arlbergtunnels die aktuelle regionale Ausweichroute für den Verkehr zwischen Tirol und Vorarlberg ist.

„Ausschließlich mit Winterausrüstung“

Die ASFINAG appelliert mit Nachdruck, ausschließlich mit Winterausrüstung unterwegs zu sein, obwohl die situative Winterreifenpflicht seit 15. April nicht mehr gilt, das Tempo an die Bedingungen anzupassen und den Abstand zum vorderen Fahrzeug zu vergrößern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2024 um 11:33 Uhr aktualisiert