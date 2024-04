Lebensmittelhandel am Hauptplatz nimmt Form an

Die Lebensmittel-Automaten gehen am Dienstag, 23. April, in Betrieb.

Die Lebensmittel-Automaten gehen am Dienstag, 23. April, in Betrieb.

Der neue Nahversorger samt Bistro „Lebensmittelhandel am Hauptplatz 11“ nimmt Form an. Der Villacher Unternehmer und Künstler Ralph Koschier arbeitet mit Hochdruck in den Räumlichkeiten. Bis dann tatsächlich eröffnet wird, können sich die Villacher vorab schon an den 24/7-Automaten bedienen. Zu kaufen gibt es von Sauerrahm, Fleisch, Getränken bis hin zu Chips und Süßigkeiten für den Heißhunger. Vor dem Geschäft gibt es bereits einige Sitzmöglichkeiten. Ab morgen Abend, Dienstag, 23. April, gehen die Automaten in Betrieb.