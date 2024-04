Lohnerhöhung: Wer ab Mai 2024 mehr Gehalt bekommt

Im April wurden viele Kollektivvertrags-Verhandlungen (KV-Verhandlungen) geführt – mehr als 300.000 Österreicher dürfen sich nun in verschiedensten Branchen über eine Lohnerhöhung ab Mai freuen. Während es bei den Austrian Airlines (AUA) in der 20. Verhandlungsrunde kürzlich zu einem Abschluss gekommen ist und die Flugbegleiter und Piloten bereits mit dem April-Gehalt mehr ausbezahlt bekommen, steigt der Lohn in anderen Branchen „erst“ mit dem Mai-Gehalt. Wir haben nachgeforscht und haben nun die Erhöhungen für euch im Überblick.

Mehr Gehalt: Lohnerhöhung in Bau-, Holz- und Steinbranchen

Den Anfang mit den KV-Abschlüssen haben im April dabei die Bau-, Holz- und Steinbranchen gemacht. Hier sind immerhin knapp 240.000 Arbeitnehmer beschäftigt, die ab 1. Mai 2024 eine Lohnerhöhung „deutlich über der rollierenden Inflationsrate“ bekommen, wie es in einer Aussendung des „Österreichischen Gewerkschaftsbundes“ (ÖGB) heißt. Dadurch konnte man auch einen Zuwachs beim Reallohn sicherstellen, was bedeutet, dass für die 240.000 Österreicher am Ende des Monats effektiv mehr Geld am Konto ist. Die Gehälter in diesen Branchen steigen zwischen 7,15 und 7,7 Prozent an.

So stark steigt der Lohn in den unterschiedlichen Bereichen Bauindustrie und Baugewerbe: plus 7,15 Prozent Bauhilfsgewerbe: plus 7,70 Prozent Maler: plus 7,70 Prozent Dachdecker: plus 7,70 Prozent Hafner, Platten- und Fliesenleger: plus 7,70 Prozent Steinarbeiter: plus 7,70 Prozent Tapezierer: plus 7,70 Prozent Pflasterer: plus 7,70 Prozent Glaser: plus 7,70 Prozent Bodenleger: plus 7,70 Prozent Brunnenbaumeister: plus 7,70 Prozent Holzbaumeister: plus 7,25 Prozent Holz-, Säge- und Faserspanindustrie: plus 7,82 Prozent Tischler: plus 7,25 Prozent Stein- und keramische Industrie: plus 7,27 Prozent



Zwei KV-Verhandlungen an einem Tag abgeschlossen

Nicht nur einer, sondern gleich zwei KV-Abschlüsse wurden dann am 12. April gemeldet. In gleich zwei Branchen wurde an diesem Tag also beschlossen, dass die Gehälter und Löhne ansteigen. Die Erhöhungen gelten dabei für das Kunststoffverarbeitende Gewerbe und für die Wildbach- und Lawinenverbauung.

KV-Abschluss bringt kunststoffverarbeitendem Gewerbe mehr Lohn

Jene Mitarbeiter, die im kunststoffverarbeitendem Gewerbe tätig sind, bekommen dabei 7,15 bis 9,70 Prozent mehr Gehalt ab Mai. Für Lehrlinge gibt es dann noch einmal deutlich mehr Geld aufs Konto, sie bekommen eine Lohnerhöhung von bis zu 12,5 Prozent. In der zweiten Verhandlungsrunde wurde da also eine saftige Gehaltserhöhung für insgesamt 10.500 Österreicher aus 543 Betrieben beschlossen.

Gehaltserhöhung ab Mai 2024 für die Wildbach- und Lawinenverbauung

Zusätzlich dürfen sich auch 800 Beschäftigte in der Wildbach- und Lawinenverbauung über mehr Geld am Konto mit dem Mai-Gehalt freuen. 7,15 Prozent werden es bei ihnen sein – analog dem Kollektivvertrag für das Baugewerbe und die Bauindustrie. Weiters wird auch die Mobilitätsabgeltung erhöht: „Ohne Werksverkehr um plus sechs Prozent und mit Werksverkehr um plus vier Prozent“, heißt es in einer Aussendung des Gewerkschaftsbundes.

Mehr Gehalt für die Elektro- und Elektronikindustrie

In der dritten Runde der KV-Verhandlungen zu einem Abschluss gekommen ist am 22. April die Elektro- und Elektronikindustrie. Für rund 60.000 Beschäftigte bedeutet das, dass sie ab Mai 2024 um 7,5 Prozent mehr Gehalt bekommen. Zudem steigen auch die Zulagen und Reiseaufwandsentschädigungen um 7,5 Prozent. Die Zulage für die zweite Schicht wird überhaupt um 78 Prozent auf einen Euro pro Stunde erhöht.

Seilbahner bekommen saftige Lohnerhöhung

Auch für die österreichweit 18.000 Angestellte bei den Seilbahnen wurde eine Lohnerhöhung beschlossen. 7,5 Prozent mehr Gehalt schaut für sie dabei heraus. „Das ergibt ab 1. Mai 2024 eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 207 Euro“, weiß Walter Bacher, Leiter des KV-Verhandlungsteams der Gewerkschaft „vida“. Damit habe man eine „deutliche Reallohnerhöhung“ erreicht, so Bacher weiter. Auch die Lehrlingsgehälter steigen im ersten Lehrjahr auf 1.244 Euro, im zweiten Jahr auf 1.452 Euro, im dritten Lehrjahr auf 1.659 Euro und im letzten und vierten Jahr auf 2.074 Euro an. Zudem konnte eine Verbesserung bei den Fahrbegünstigungen erreicht werden.

Lohn berechnen: Mit diesem Brutto-Netto Rechner kannst du dein Gehalt ermitteln

Wenn ihr euch nun ausrechnen wollt, wie hoch euer Gehalt in den besagten Fällen dann auch effektiv ausfällt, also wie viel Netto vom Brutto ihr noch haben werden, gibt es mit dem Finanzrechner ein interessantes Tool, mit dem ihr das machen könnt. Dabei könnt ihr euch neben eurem Netto-Lohn auch viele andere Sachen ausrechnen, wie unter anderem die Netto-Pension, die Familienbeihilfe oder auch das Mindestgehalt, das euch laut Kollektivvertrag zusteht. Wenn ihr euch allerdings nur euer Gehalt ausrechnen möchtet, könnt ihr das auch mit dem Brutto-Netto Rechner der Arbeiterkammer machen.

