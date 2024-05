Nächster Abgang beim KAC: Jetzt geht auch Paul Postma

Der EC-KAC und Paul Postma gehen fortan getrennte Wege: Trotz gegenseitigem Interesse konnten sich der Klub und der Verteidiger nicht auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen, sodass diese nach knapp vier gemeinsamen Saisonen endet.

Erfolgreiche Zeit beim KAC

Paul Postma war im Dezember 2020 nach Klagenfurt gewechselt, wo er in seinen ersten 20 Spielen satte 22 Scorerpunkte verbuchte. Eine im Februar erlittene Verletzung sorgte allerdings für ein verfrühtes Saisonende für ihn persönlich, sodass er den Gewinn der Meisterschaft im April nur von der Tribüne aus verfolgen konnte. In den drei Spielzeiten seither stieg die Anzahl der Einsätze des Kanadiers kontinuierlich an, in der abgelaufenen Saison 2023/24 sammelte er in 60 Ligaspielen 45 Zähler (zwölf Tore, 33 Assists) und avancierte damit zum punktebesten Abwehrspieler in der Liga. Mehr Scorerpunkte verbuchte ein KAC-Verteidiger zuletzt in der Saison 2010/11 in Person von Kirk Furey, dem nunmehrigen Head Coach. Insgesamt bestritt der 35-jährige Ex-NHL-Crack 179 Bewerbsspiele für die Rotjacken, in denen er 142 Scorerpunkte sammelte und mit +55 bilanzierte.

„Ein wichtiger Baustein der Mannschaft“

General Manager Oliver Pilloni: „Mit seiner großen internationalen Erfahrung war Paul Postma in den vergangenen dreieinhalb Jahren ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft. Er und seine Familie wurden hier sesshaft, im März wurde auch seine erste Tochter hier in Klagenfurt geboren. Klub wie Spieler hätten sich eine Fortsetzung der Zusammenarbeit gewünscht, letztlich gingen die Vorstellungen in wirtschaftlicher Hinsicht aber zu weit auseinander. Diese Entscheidung fiel nicht leicht, war aber gerade auch bezüglich unserer angestrebten Verjüngung des Kaders die richtige.“