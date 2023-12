100 Euro und mehr: Dieser Bonus bringt für einige ein Plus am Konto

Veröffentlicht am 11. Dezember 2023, 17:57 / ©pixabay.com

Jener Bonus, der vor allem für Menschen ist, die über das Regelpensionsalter hinaus arbeiten, hat die nächste Hürde genommen – wir haben berichtet. Der jährliche Bonus wird in diesem Fall von 4,2 auf 5,1 Prozent erhöht. Den Sozialausschuss des Nationalrats hat dieser Gesetzesantrag nun kürzlich passiert. Dieser Bonus kann für maximal drei Jahre bezogen werden.

Zweite Maßnahme ist nicht unumstritten

Ein weiterer Punkt, um die Arbeit nach dem Pensionseintrittsalter zu erhöhen: Der Bund übernimmt auch – vorerst für zwei Jahre befristet – einen Teil der Pensionsbeiträge von Beschäftigten, die neben der Pension erwerbstätig sind. So wird für diese Personen in den kommenden Jahren also nicht nur der jährliche Pensionsbonus erhöht, sie profitieren auch von einer nicht unumstrittenen Maßnahme des Bundes, die vor allem von SPÖ und NEOS als „systemwidrig“ hinterfragt wird.

Ab wann übernimmt der Staat die Pensionsbeiträge?

Durch die Übernahme eines Teils der Pensionsbeiträge von Beschäftigten sollen diese übrigens um bis zu 106,28 Euro entlastet werden. Erwerbstätige Pensionisten müssen dabei Pensionsbeiträge nur bis zur doppelten Geringfügigkeitsgrenze . 2024 voraussichtlich rund 1.037 Euro – die Pensionsbeiträge bezahlen. Für alles, was darüber liegt, springt der Bund ein. Von der Regelung umfasst sind ASVG-, GSVG- und BSVG-Versicherte.

Pensionen steigen im kommenden Jahr deutlich an

Die Beitragsübernahme gilt jedoch nur für Bezieher einer Eigenpension, wie in einem Abänderungsantrag der Regierungskoalition klargestellt wurde. Generell steigen die Pensionen im kommenden Jahr deutlich an – auch das Pensionsantrittsalter für Frauen verändert sich in den kommenden Jahren schrittweise. Mehr dazu hier.