Großvolumiger Erdrutsch: L123 auf Höhe Pogusch bleibt gesperrt

Das Sturmtief „Zoltan“ sorgte für Unruhe in der Woche vor Weihnachten! Die Florianis wurden zu zahlreichen Einsätzen alarmiert und hatten alle Hände voll zu tun. Umgefallene Bäume, überflutete Keller und Stromausfälle – so lauteten die Alarmierungsgründe, welche die steirischen Feuerwehren auf Trab hielten. Auch zu den Weihnachtsfeiertagen gab es keine besinnliche Ruhe für die Florianis, die Einsatzkräfte wurden weiterhin von den hinterlassenen Schäden des Sturmtiefs gefordert. In der Obersteiermark besteht in einigen Gebieten „erhebliche Lawinengefahr“ – wir berichteten.

L123 gesperrt, Umleitung über B20

Der Straßenerhaltungsdienst Land Steiermark meldete gestern Abend: „Aufgrund eines großvolumigen Erdrutsches wurde die L123, Stollinggrabenstraße, am Christtag auf etwa 50 Meter Länge verschüttet. Die Abbruchkante liegt etwa 100 Meter über der Landesstraße. Bei der heutigen Begutachtung durch einen Geologen des Straßenerhaltungsdienstes wurden fortlaufende Erdrutschaktivitäten festgestellt. Sicherheitsbedingt lassen die Aktivitäten im Hang eine Räumung und Sicherung der L123 derzeit nicht zu.“ Die Landesstraße bleibt deshalb im Bereich zwischen St. Lorenzen im Mürztal und Turnau auf Höhe Pogusch gesperrt. Wie lange diese Sperre aufrecht bleibt, kann derzeit noch nicht mitgeteilt werden. Entwarnung kann erst gegeben werden, wenn keine Gefahr mehr besteht. Eine Umleitung über die B20, Mariazellerstraße, wurde vom Straßenerhaltungsdienst eingerichtet.