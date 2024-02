Auftakt: Aschermittwoch läutet den Beginn der Fastenzeit ein

Veröffentlicht am 14. Februar 2024, 14:59 / ©Montage: Cats Comin/Pexels/mali maeder/Pexels

Traditionell startet die Fastenzeit in Österreich mit Aschermittwoch, begleitet von Aschenauflegungen in Kirchen im ganzen Land. Die Gläubigen erhalten ein Aschkreuz auf ihrer Stirn als Symbol für die Vergänglichkeit des Lebens und die Buße für begangene Sünden – ein visuelles Statement, das die Straßen in ein Kreuznetzwerk verwandelt.

In vielen Haushalten Österreichs tauschen während der Fastenzeit verlockende Leckereien wie Sachertorte, Schnitzel und Strudel gegen bescheidenere kulinarische Angebote. Das Knistern von Gemüse in der Pfanne und das Duftspiel von Kräutertees ersetzen die traditionellen Aromen der österreichischen Küche. Doch nicht nur auf dem Teller, sondern auch im digitalen Raum erfahren einige eine Veränderung. Während die einen sich für bewusstere Ernährung entscheiden, praktizieren andere das „Auto-Fasten“ oder reduzieren ihre Zeit am Handy. Fastest du auch? Wenn ja, wofür hast du dich entschieden zu verzichten?