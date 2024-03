Hallenbadbau verzögert sich weiter: „Sind wir zu nichts mehr fähig?“

Veröffentlicht am 15. März 2024, 13:31 / ©STW / KK

Ende Februar habe es die Zusage der Stadtwerke gegeben, die fehlenden UVP-Unterlagen nachzureichen. Die Informationen sind jedoch nicht nur nicht eingereicht worden, es gebe auch einen Friststreckungsantrag der Stadtwerke – bis 30. Juni, wie der ORF jetzt berichtet. Das bedeutet, dass sich der Baustart weiter verzögern wird – es wird nicht vor Ende dieses Jahres mit dem Baustart gerechnet. Der Eröffnungstermin Ende nächsten Jahres wird so jedoch wohl auch nur schwer zu halten sein.

FPÖ: „Weitere Verzögerung ist ein Skandal“

Für FPÖ-Gemeinderat Andreas Skorianz sei die weitere Verzögerung beim Hallenbad jedenfalls „ein Skandal“. Für ihn sei ein Baubeginn in diesem Jahr gar „nicht mehr möglich“. „Es kann ja nicht sein, dass Unterlagen, die ohnedies Projektbestandteil sind, an die UVP Behörde nicht geliefert werden können“, sagt Skorianz. „Sind wir in dieser Stadt wirklich zu nichts mehr fähig? Im Rathaus wird nur noch um Positionen gestritten. Wer Magistratsdirektor wird ist wichtiger, als ein Hallenbad oder Seniorenheim“, sagt Skorianz.