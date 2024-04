Deutlich mehr Geld: Gehalt dieser Österreicher steigt im April stark an

Für gewöhnlich markiert der Jahresumbruch immer auch jenen Zeitpunkt, an dem die meisten Österreicher ihre Gehaltserhöhung bekommen. Der Grund: Die KV-Verhandlungen. Doch auch während des Jahres finden Verhandlungen statt, so wurden im März zwei KV-Verhandlungen erfolgreich beendet. Dadurch dürfen sich tausende Österreicher ab April über ein deutliches Lohn-Plus freuen.

67.000 Finanz-Angestellte bekommen deutlich mehr

Bereits in der zweiten Verhandlungsrunde konnte man sich am 6. März beispielsweise auf einen neuen Kollektivvertrag für die rund 67.000 Angestellten im Finanzsektor einigen. Durch den Abschluss steigen in dieser Branche die Gehälter ab 1. April um 7,25 Prozent zuzüglich eines Fixbetrags von 37,50 Euro. Das heißt, dass der Anstieg der Einkommen zwischen acht und neun Prozent liegen wird, was durchschnittlich ein Plus von 8,3 Prozent ergibt, wie der österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) berichtet.

Fast 8 Prozent mehr Gehalt für diese Angestellten

Zudem steigen auch die Gehälter der kaufmännischen (nicht journalistischen) Angestellten der österreichischen Tages- und Wochenzeitungen sowie der Online- und Nebenausgaben mit 1. April, wie ebenfalls in der zweiten Verhandlungsrunde am 15. März beschlossen wurde. So bekommen Lehrlinge sowie Dienstnehmer der Gehaltsgruppe Zentrale Tätigkeiten (ZT) um 7,8 Prozent mehr Gehalt. Die Gehälter in der Gehaltsgruppe Allgemeine Tätigkeiten (AT) werden um 6,8 Prozent angehoben, die Gehälter in den Gehaltsgruppen Spezielle Tätigkeiten (ST1 und ST2) steigen um 6,3 Prozent , während die Steigerung für die Gehaltsgruppe Leitung (LT) 5,8 Prozent beträgt.

Streiks und Proteste in anderen Branchen

In anderen Branchen wiederum läuft es nicht so glatt. So mussten bei der „AUA“ kürzlich hunderte Flüge gestrichen werden, weil das Flugpersonal aufgrund der stockenden KV-Verhandlungen gestreikt hat. 17 Verhandlungsrunden hat es hier bereits gegeben. Ebenfalls schwierig gestalten sich derzeit die Verhandlungen der Fahrradboten. Auch hier hat es schon Streiks und Proteste gegeben.

Frühjahrslohnrunde schon gestartet

Am 12. März hat außerdem die Frühjahrslohnrunde für 130.000 Industriebeschäftigte begonnen. Die erste Verhandlungsrunde wird am 4. April für die chemische Industrie abgeschlossen, einen Tag später geht es für die Elektro- und Elektronikindustrie bereits in die zweite Runde.