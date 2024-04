Boni und Zuschüsse: So kommt ihr an mehr als 1.000 Euro

Auch dieses Jahr gibt es wieder viele unterschiedliche Boni und Zuschüsse vom Staat abzuholen. Einige landen automatisch auf euren Konten, für manche müsst ihr aber auch etwas tun. Die Boni und Zuschüsse übersteigen dabei schnell auch die 1.000 Euro-Grenze. Wenn man es richtig macht und alle Möglichkeiten ausschöpft, könnte es sich also so richtig lohen.

Reparaturbonus bringt bis zu 200 Euro

Unter anderem steht der Reparaturbonus auch in diesem Jahr allen Österreichern zur Verfügung. Dabei kann man maximal 200 Euro für die Reparaturkosten von kaputten Gegenständen bekommen. Tausende Partnerunternehmen sind dabei, man muss ihn beantragen – mehr dazu hier.

Angehörige von Pflegefällen können Geld bekommen

Ebenfalls ausgezahlt wird dieses Jahr monatlich der Angehörigenbonus in der Höhe von 1.500 Euro pro Jahr. Dieser richtet sich an jene Personen, die einen nahen Angehörigen zu Hause pflegen müssen. Einige Voraussetzungen, wie mindestens Pflegestufe 4 und einem maximalen monatlichen Durchschnittseinkommen von 1.500 Euro netto müssen allerdings erfüllt sein. Beantragen könnt ihr ihn mit dem Antragsformular hier. Einen 200 Euro-Zuschuss bekommt man nur dann, wenn man auch von der ORF-Haushaltsabgabe befreit ist: Es handelt sich um den Netzkostenzuschuss. 75 Prozent der Systemnutzungsentgelte vom Netzbetreiber bekommt man dabei zurück, das ist allerdings mit 200 Euro gedeckelt.

60-Euro-Kinderbonus wird auch ausbezahlt

Monatlich gibt es außerdem für gewisse Familien mit Kindern sowie für Bezieher von Sozialhilfe, Notstandshilfe, Arbeitslosengeld oder Ausgleichszulage auch einen 60 Euro-Zuschuss. Dieser ist in den letzten Wochen etwas ins Stocken geraten – mehr dazu hier. Weist man eine Sozialleistung nach, bekommt man auch den „Schulsportwochen-100er“. Dieser soll Familien dabei unterstützen, dass ihre Kinder Schulsportveranstaltungen wie Schul-Skikurse besuchen können.

Hunderte Euro für E-Bikes

Auch für die Förderung von E-Bikes kann man mehrere hundert Euro sparen, wenn man hier um einen Bonus ansucht. Dies gilt auch für bereits gekaufte Bikes, sofern der Kauf nicht länger her ist als März. Zudem kommt der Handwerkerbonus zurück, wobei der Um- und Neubau durch professionelle Handwerker mit maximal 2.000 Euro gefördert wird. Den Antrag kann man zwar erst ab Juli stellen, Rechnungen können aber auch eingeschickt werden, die ab 1. März ausgestellt wurden. Man sollte sie sich also aufheben.

Mehr Gehalt für diese Österreicher

Viele tausend Österreicher können sich auch über deutlich mehr Geld mit dem Aprilgehalt freuen. Das jedenfalls haben die KV-Verhandlungen in den vergangenen Wochen ergeben. Betroffen davon sind etwa 67.000 Finanz-Angestellte und auch die kaufmännischen Angestellten der österreichischen Tages- und Wochenzeitungen sowie der Online- und Nebenausgaben. Wie viel diese Personen mit April mehr verdienen und wieso es in anderen Branchen zu Streiks kommt, erfahrt ihr hier.

Klimabonus fällt dieses Jahr höher aus

Ebenfalls noch dieses Jahr wird es außerdem einiges an Geld vom Staat in Form des Klimabonus entweder direkt aufs Konto oder per Brief und in Gutscheinen geben. Wie das Klimaschutzministerium auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt, wird dieser auch höher als im letzten Jahr ausfallen. 2023 hat es 110 bis 220 Euro gegeben, je nachdem, in welcher Region man lebt. Wann er ausbezahlt wird, erfahrt ihr hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2024 um 20:52 Uhr aktualisiert