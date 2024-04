Bis Freitag: So viel Schnee soll diese Woche fallen

Viele Zentimeter hat es heute beinahe in ganz Kärnten bereits geschneit, fast überall ist es (zumindest kurzfristig) weiß geworden. Kurzzeitig haben sich auch einige Leser gemeldet, weil es in Kärnten zu besonders kuriosen Szenen gekommen ist. Da es in den letzten Tagen teils noch Rekordtemperaturen hatte, kamen zum Schneefall auch Gewitter mit Blitz und Donner hinzu – mehr dazu hier.

Prognosekarte zeigt, wie viel Schnee bis Freitag fallen soll

Auch in den kommenden Tagen wird es in manchen Teilen Österreichs noch schneien. Vor allem rund um den Alpenhauptkamm kann dann auch noch einmal der ein oder andere Zentimeter zusammenkommen. Vom Wetter der nächsten Tage könnt ihr euch hier überzeugen. Die „GeoSphere Austria“ hat eine Prognosekarte veröffentlicht, die zeigen soll, wie viel Schnee bis Freitag wo in Österreich fallen wird, dabei rechnet man aber von Dienstag, also heute, 8 Uhr bis eben Freitag 8 Uhr. Ein Teil des weißen Niederschlags, der angezeigt wird, ist also schon gefallen.

Höhere Lagen bekommen einiges an Neuschnee

Mehr als zehn Zentimeter sind dabei in sehr vielen Regionen möglich, 20 bis 40 Zentimeter immerhin noch in gebirgigen Lagen (im Hochgebirge) und auch in großen Teilen Vorarlbergs. Fakt ist aber auch: Größere Schneemassen werden wohl nur in höheren Lagen zusammenkommen. Und wie lang der Schnee auch in Tallagen, die hoch genug liegen, liegen bleibt, kann derzeit nicht gesagt werden.