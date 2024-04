Startschuss gefallen: Ab heute verlangt Venedig Eintritt

Lange wurde darüber diskutiert, jetzt ist es so weit: Ab heute müssen Touristen Eintritt zahlen, um das „dolce vita“ in Venedig genießen zu dürfen. Grund dafür? Die Behörden wollen die Stadt vor dem Massentourismus schützen – wir haben berichtet.

Eintritt ab heute und Fahrverbote

Doch nicht an jedem Tag ist Eintritt zu zahlen. An welchen Tagen ein Ausflug nach Venedig für dich kostenpflichtig ist, erfährst du hier. Die vorzeitige Testphase in der Lagunenstadt beginnt bereits mit dem heutigen Tag, Donnerstag, 25. April 2024. Fünf Euro muss man ab sofort für den Eintritt zahlen. Ins Visier werden vor allem die Stoßzeiten, zum Beispiel die italienischen Feiertage, genommen. Für LKWs gibt es an diesem Tagen auch ein Fahrverbot in der Lagunenstadt.

Geldstrafen, die sich gewaschen haben

Die Eintrittskosten sollen zurzeit nur die Kosten des Buchungssystems decken. Ab dem kommenden Jahr wird geplant, generelle Tagestickets für den Besuch einzuführen. An die Regeln sollten sich Tagestouristen besser halten. Bei einem Vergehen drohen teils saftige Geldstrafen, die den Trip nach Venedig schnell zu einem teuren Spaß machen. Was genau du dabei beachten solltest, liest du hier.

