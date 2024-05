Mord in Klagenfurt: Auf Opfer wurde 17 Mal eingestochen

In Klagenfurt wurde Ende Jänner ein 30-Jähriger in seiner Wohnung erstochen.

Eine Tat, die schockiert, hat sich am Abend des 31. Jänner in einer Klagenfurter Wohnung ereignet. Zwei 20-Jährige (ein Kroate, ein Österreicher) dürften dort mit dem 30-jährigen Wohnungsbesitzer in Streit geraten sein – und plötzlich soll einer der beiden auf den 30-Jährigen mit einem Messer eingestochen haben. Das Opfer verstarb wenig später, sogar im Gang wurde Blut gefunden.

20-jähriger Kroate gestand die Tat

Die beiden Verdächtigen wurden wenig später im Zuge einer polizeilichen Großfahndung festgenommen. Während sie sich anfangs noch gegenseitig der Bluttat beschuldigten, gestand der 20-jährige Kroate wenig später, zugestochen zu haben. Direkt darauf wurden beide Tatverdächtige in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.

Vier Stiche in den Brustkorb, 13 an den Oberarmen

Anfangs waren es noch fünf Stichverletzungen, die dokumentiert waren, wobei zwei potenziell tödlich gewesen seien, erklärte Staatsanwalt Markus Kitz Anfang Februar gegenüber der „APA“. Nun sei jedoch klar, dass es sich nicht um fünf sondern um 17 Stichverletzungen handelt – vier in den Brustkorb, 13 an den Oberarmen, wie Medien nun berichten.

So lauten die Anklagen

Laut Anklage sollen die Tatverdächtigen nicht unter Drogeneinfluss gestanden haben. Der 20-jährige Kroate, der vermeintlich zugestochen hat, muss sich wegen Mordes und schweren Raubes verantworten. Der zweite 20-Jährige „nur“ wegen schweren Raubes. Für die beiden Angeklagten gilt – bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung – die Unschuldsvermutung.