5 Todesopfer in 7 Tagen: Tragödien auf Österreichs Straßen nehmen kein Ende

Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 11. April 2024, im Bezirk Bregenz, Vorarlberg, bei dem ein Radfahrer getötet wurde. Ein 69-jähriger Autofahrer verlor aus bislang unbekannter Ursache das Bewusstsein am Steuer, wodurch der Wagen nach rechts abkam. Zur gleichen Zeit fuhr ein 56-jähriger Radfahrer auf einem Fahrradstreifen in dieselbe Richtung. Die Beifahrerin versuchte noch erfolglos das Auto zurück auf die Straße zu lenken und erfasste dabei den Radfahrer. Durch den Zusammenstoß schlug der 56-Jährige mit dem Kopf auf der Motorhaube auf und wurde seitlich über den Pkw geschleudert – wir haben berichtet. Drei der fünf verstorbenen Verkehrsteilnehmer verunglückten am Wochenende.

Unfälle in fünf Bundesländern

Drei der in der Vorwoche verstorbenen Personen kamen auf Landesstraßen B und zwei auf Gemeindestraßen ums Leben. Die Verkehrstoten mussten jeweils in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Vorarlberg beklagt werden.