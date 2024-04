Tausende Haushalte ohne Strom: Neuschnee fordert die Einsatzkräfte

Der Schnee kehrt aktuell wieder in die Steiermark zurück. Besonders in der vergangenen zweiten Nachthälfte wurden auch einige Täler wieder weiß angezuckert – wir haben berichtet. Wegen der Schneefälle kommt es nun bereits seit den frühen Morgenstunden im Südwesten der Steiermark vermehrt zu Stromausfällen. Wie viel Schnee überall fällt, liest du hier.

Über 3.000 Haushalte betroffen

„Derzeit sind rund 100 Trafostationen und 3.400 Haushalte betroffen“, informiert die Energie Steiermark vor wenigen Minuten. Die Einsatzkräfte der Energienetze Steiermark sind bereits in den betroffenen Regionen vor Ort und arbeiten an der Behebung der Schäden. Besonders in den Bezirken Leibnitz, Voitsberg und Liezen werden aktuell am meisten Ausfälle verzeichnet. Nähere Informationen folgen.

Vorsicht auf den Straßen

Seit wenigen Stunden ist es in der Steiermark vorübergehend wieder winterlich. Zum Ärger für alle, die bereits Sommerreifen montiert haben. Besondere Gefahr auf den Straßen gilt in den Bezirken, Deutschlandsberg, Graz-Umgebung, Leoben, Leibnitz, Murtal, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Bruck-Mürzzuschlag. Mehr dazu findest du hier.