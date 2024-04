Schneefall in Kärnten hält an – aber wie lange?

Kärnten startete kalt in die neue Woche. In der Nacht auf den heutigen Dienstag hat Frau Holle ihre Betten über Kärnten ausgeschüttet – sogar die Klagenfurter und Villacher erwachten inmitten eines Winter Wonderlands. Besonders viel Schnee hat es im Lesachtal gegeben, ganze 30 Zentimeter blieben dort liegen. In Kötschach waren es zehn Zentimeter und in Dellach fünf. In den Städten gab es nur wenig Schnee so um die zwei bis drei Zentimeter. Die Bewohner von Bad Bleiberg erwachten mit einer Schneedecke von 24 Zentimetern – wir berichteten.

ASFINAG warnt

Die ASFINAG hat auf entsprechende Prognosen bereits im Vorfeld reagiert und in den betroffenen Regionen wieder auf den klassischen Winterdienst umgestellt. Auch zusätzliches Personal für die Einsätze wurde angekündigt und an die Bevölkerung appelliert, nur mit Winterausrüstung auf den Straßen unterwegs zu sein. Näheres dazu kannst du hier nachlesen.

Bringt die Nacht auf Mittwoch wieder Schnee?

Auch am heutigen Dienstag fällt weiterhin Schnee in einigen Regionen. Aktuell schneit es in Bad Eisenkappel und in Teilen des Bezirks Feldkirchen. Schneeregen gibt es in Ferlach, wie Alexander Hedenig von der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten berichtet. Wie aber soll es nun weitergehen? Bringt die Nacht auf Mittwoch wieder Schnee? Die Antwort des Experten lautet „Ja“, jedoch ist deutlich weniger Schnee als in der vergangenen Nacht zu erwarten. Die Prognosen sind zudem mit mehr Unsicherheiten begleitet. Der Niederschlagsschwerpunkt wird für den heutigen Nachmittag sowie für die frühen Abendstunden benannt. In höheren Lagen über 1.000 Meter Höhe werden jedoch nur noch fünf bis maximal zehn Zentimeter erwartet. In tieferen Lagen soll kaum noch Schnee fallen, maximal ein bis zwei Zentimeter Neuschnee werden erwartet. Es dominiert eine Mischung zwischen Schnee und Schneeregen in den Tälern.

Neuschnee in Villach und Klagenfurt?

In der Nacht auf den morgigen Mittwoch ist in Villach und Klagenfurt kaum noch Neuschnee zu erwarten. „Am ehesten könnte es noch im Nahbereich der Karawanken im Ferlacher Raum schneien“, so Hedenig. Schneeregen könnte es dennoch geben.

Im Osten immer wieder Regen und Schnee

„In den Regionen zwischen Soboth und Pack ist Schneefall bis in die Morgenstunden möglich“, so der Experte. Auch im Bereich des Loiblpass könnte die Nacht weiße Flocken bringen. In den östlichen Gebieten könnte es immer wieder Schnee und Regenschauer geben. „Größere“ Schneemengen, welche der Meteorologe mit maximal fünf Zentimetern beziffert, soll es jedoch nur in Lagen über 1.000 Metern geben.

Wie geht es am Mittwoch weiter?

In der Früh klingt der Schneefall dann ab, es wird meist trocken, nur mehr einzelne Schauer sind möglich. „Es gibt keine nennenswerten Niederschläge und Schneefälle mehr“, so Hedenig.

Adriatief zieht am Donnerstag ab

„Die Nacht auf den Donnerstag wird im Süden vielleicht nochmal spannender, Schneeschauer sind in den südlichen Landesteilen möglich“, verrät der Experte. Im Gailtal und Rosental könnte es nochmal schneien. Ansonsten wird es ab Donnerstag wieder zunehmen freundlicher, das Italientief zieht ab und die Wolken lockern auf.

Schick uns deine Schneefotos Na, wie schaut es aktuell bei dir aus? War Frau Holle zu Besuch? Schicke uns gerne deine schönsten Schneefotos!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2024 um 13:58 Uhr aktualisiert