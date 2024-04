„Arbeitsplätze vernichtet“: Villacherin kritisiert Brauerei-Aus

Veröffentlicht am 30. April 2024, 20:22 / ©Fotomontage: 5 Minuten

„Liebe Mitarbeiter der Brauerei Villach, die heute leider ihren letzten Arbeitstag antreten.“ Mit diesen Worten startet ein Facebook-Posting des beliebten Rathauscafés in Villach. In diesem Posting bedankt sich die Rathauscafé-Chefin, Valentina Tosoni, bei „jedem Einzelnen für eure Arbeit, die ihr immer mit vollem Einsatz, mit großen Herzblut und Freude für unsere Stadt und die Betriebe geleistet habt“.

Was war geschehen?

Wie vor etwa einer Woche endgültig bekannt geworden ist, baut die „Brau Union“ am Villacher Standort nämlich mächtig Stellen ab. Von den 40 Mitarbeitern müssen 28 die Brauerei ab Mai verlassen. Die Produktion wird im Wesentlichen in die Steiermark verlagert, die Mitarbeiter können entweder „mitgehen“ oder werden gekündigt. Die Villacher Brauerei wird zur neuen „Stadtbrauerei“, es wird deutlich weniger produziert, außerdem werden Führungen und „Bier-Kurse“ angeboten.

„Stadt verliert einen Leitbetrieb“

Die Chefin des Rathauscafé-Teams wünscht in dem Posting jenen Personen, die von den Kündigungen betroffen sind, nun alles Gute. „Ohne euch wird ein Kirchtag, ein Fasching, das Summerfeeling usw. nicht mehr so sein wie früher. Die Stadt verliert mit dieser Entscheidung der Eigentümer nicht nur einen Leitbetrieb“, heißt es weiter. Die Entscheidung würde „viele Arbeitsplätze von engagierten und tollen Menschen“ vernichten, so Tosoni abschließend.