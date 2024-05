„Es kann so nicht weitergehen“: Bürgermeister Scheider schießt gegen SPÖ

Der Wirbel in der Klagenfurter Stadtpolitik wird so bald kein Ende nehmen. Erst war es die Causa Jost, die für Schlagzeilen sorgte, dann sollte ein neuer Magistratsdirektor bestellt werden und wieder gab es Probleme. So wurden im Zuge der geplanten Bestellung – Stadtwerke-Aufsichtsratsvorsitzende und Freund von Vize-Bürgermeister Philipp Liesnig, Jürgen Dumpelnik, gilt als Favorit – schwere Vorwürfe erhoben. Alles sei eine „offensichtliche Postenschacherei“, wie das Team Kärnten in einer Aussendung am Freitag betonte – mehr dazu hier.

„Klagenfurt braucht Neustart“

Bürgermeister Christian Scheider nimmt nun in einem offenen Brief an die Medien Stellung zu dem vorherrschenden Chaos in der Stadtpolitik. „Als Bürgermeister verspreche ich, dem parteipolitischen Taktieren und Blockieren ein Ende zu setzen“, heißt es darin. Dem zufolge verspricht er den Klagenfurter einen „Neustart“. Wie genau dieser aussehen wird, ist abzuwarten.