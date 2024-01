Boni ohne Ende: So viel Geld bekommt ihr 2024 auf eure Konten

Ob Klimabonus, Kinderbonus, Angehörigenbonus oder Stromkostenzuschuss. Im Jahr 2024 wird es wieder einen wahren Bonusregen für viele Österreicher geben. Voraussichtlich im Februar kommt etwa der Klimabonus noch auf zahlreiche Konten. All jene, die in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrs umgezogen sind, bekommen ihn nämlich erst jetzt dann – alle Infos dazu hier. Auch dieses Jahr wird es im Herbst wieder einen Klimabonus geben, wie hoch dieser ausfallen wird, ist aktuell jedoch noch nicht klar.

Reparaturbonus wieder verfügbar

Zudem gibt es für Alleinverdiener, die weniger als 2.000 Euro brutto pro Monat zur Verfügung haben, 60 Euro pro Monat und pro Kind – das macht immerhin 1.080 Euro auf das Jahr gesehen pro Kind. Auch der Reparaturbonus kann weiterhin verwendet werden. Dabei gibt es bis zu 200 Euro für Reparaturen. Hier muss dazu dann einen Reparaturbon beantragen. Welche Betriebe dabei sind, findet man ebenfalls auf der Website.

Bildungsbonus und 3.000-Euro-Mitarbeiterprämie

Hunderte Euro mehr monatlich gibt es außerdem in Form des „neuen“ Bildungsbonus. Von diesem profitieren vor allem Teilnehmer an AMS-Schulungen – das sollen immerhin knapp 145.000 Personen sein – mehr dazu hier. Auch die 3.000-Euro-Prämie, die von Arbeitgebern an die Arbeitnehmer steuer- und abgabenfrei ausgezahlt werden kann, wurde auf dieses Jahr verlängert. Im vergangenen Jahr sollen davon immerhin 1,2 Millionen Personen in Österreich profitiert haben, heißt es seitens des Finanzministeriums – alle Infos dazu bekommt ihr hier.

Schulsportwochen-100er und Angehörigenbonus

Unter anderem bei Schul-Skikursen und generell Veranstaltungen der Schule mit einem sportlichen Schwerpunkt kann man den „Schulsportwochen-100er“ beantragen. Den Antrag dazu kann man hier ausfüllen. Auch der Angehörigenbonus, immerhin in der jährlichen Höhe von 1.500 Euro, wird in diesem Jahr ausbezahlt. Dazu müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden – alle Voraussetzungen und nähere Infos findet ihr hier.

Strompreisbremse und Netzkostenzuschuss

Die Strompreisbremse, die ursprünglich Ende Juni ablaufen hätte sollen, wurde kürzlich bis Ende des Jahres verlängert – wir haben berichtet. Diese sorgt für eine Entlastung von bis zu 500 Euro jährlich. Bis zu 2.900 Kilowattstunden pro Jahr werden dabei mit 30 Cent seitens des Bundes übernommen. Ein Antrag ist nicht notwendig. Auch der Netzkostenzuschuss für Haushalte mit niedrigem Einkommen gilt dieses Jahr wieder – bis zu 200 Euro bringt dieser. Anspruch haben jene Personen, die von der ORF-Gebühr befreit sind. Die Stromnetzkosten wurden ja gerade erst in den meisten Bundesländern teils stark erhöht – mehr dazu hier.

Familienleistungen steigen um 9,7 Prozent an

Seit 1. Jänner 2023 werden die Familienleistungen in Österreich valorisiert. Konkret werden die Familienbeihilfe, der Mehrkindzuschlag und der Kinderabsetzbetrag, das Kinderbetreuungsgeld und der Familienzeitbonus sowie das Schulstartgeld nun jährlich an die Inflation angepasst. Für das Jahr 2024 erhalten die Familien in Österreich durch die Valorisierung 9,7 Prozent mehr. Das sind bis zu 2.200 Euro mehr pro Jahr – mehr Infos bekommt ihr hier.