Strafen, Beschränkungen und Co.: Das erwartet Österreicher 2024

Neben zahlreichen Boni, einer saftigen Gehaltserhöhung rund um 10 Prozent für die meisten Österreicher und einer ähnlich hohen Pensionserhöhung steigen in Österreich auch die Preise für Sprit, manche Strafen werden erhöht und in den Nachbarländern gibt es teils größere Veränderungen. So soll es schon bald in Venedig eine 5-Euro-Eintrittsgebühr geben, die jedoch wohl erst ab 2025 in Kraft treten soll. Früher kommt wohl eine Beschränkung für Gruppen auf maximal 25 Personen, die ab Juni in Kraft treten soll – mehr dazu hier.

Diese Änderungen gibt es für Reisende 2024

Generell gilt es einige Änderungen für Reisende zu beachten, wenn man in eines unserer Nachbarländer fahren möchte. In Ungarn werden beispielsweise die Vignetten-Preise angehoben, auch in Tschechien wird diese teilweise teurer. Ab 1. März gibt es in Ungarn dafür eine Tagesvignette, auch Tschechien plant, eine solche anzubieten. Zudem werden Verkehrsstrafen in Tschechien, Polen und Italien erhöht – hier mehr dazu.

Auch Autofahren wird teurer

Für Autofahrer wird es ebenfalls teurer. So wird der Sprit im Jahr 2024 um mehrere Cent teurer – der Grund ist die Erhöhung der CO2-Steuer. Ab März 2024 können auch Autos von Autofahrern, die viel zu schnell unterwegs sind, beschlagnahmt werden. Dabei gilt: Wenn man 80 km/h im Ortsgebiet oder 90 km/h außerorts zu schnell ist, kann es beschlagnahmt werden. Aber: Gehört das Auto nicht dem Raser, kann es zwar beschlagnahmt, aber nicht für verfallen erklärt und versteigert werden. Das gilt auch für Leasing- oder Mietautos. In solchen Fällen wird in den jeweiligen Fahrzeug-Papieren ein lebenslanges Lenkverbot für den Fahrer eingetragen werden – mehr dazu hier.

Änderungen gibt es auch bei der E-Card und der Rezeptgebühr

Die E-Card ist ab 2024 nur noch mit einem Bild gültig, die übrigen Karten verlieren ihre Gültigkeit, sofern man nicht zu einer Gruppe gehört, die von der „Bild-Pflicht“ ausgenommen ist – hier erfahrt ihr, wer das ist. Auch bei der Rezeptgebühr für Medikamente gibt es Änderungen. Diese wird nämlich ebenfalls angehoben – von 6,85 auf 7,10 Euro – mehr dazu hier.