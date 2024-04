Vorsicht auf den Straßen! Hier solltest du besonders auf der Hut sein

Veröffentlicht am 23. April 2024, 17:19 / ©5 Minuten

Die GeoSphere Austria spricht nun eine Warnung aus: „Vorsicht, besonders wer in der kommenden Nacht (Dienstag auf Mittwoch) in den Regionen zum Beispiel Wechsel, Semmering, Pack, Soboth unterwegs ist: Denn in der Nacht auf Mittwoch regnet und schneit es im Großteil Österreichs, im Osten und Südosten teils stark.“ Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 1000 Metern, kurzzeitig auch tiefer, heißt es weiter. Probleme könnte es somit auf höheren Straßen geben, es ist mit herabfallenden Ästen und umgestürzten Bäumen zu rechnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2024 um 17:21 Uhr aktualisiert